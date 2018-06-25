В Туркестане возросли цены на недвижимость

10 соток земли в непрестижном микрорайоне сейчас стоит 2 с половиной миллиона тенге.

С обретением статуса областного центра в Туркестане взлетели цены на недвижимость. Земельные участки, находившиеся до последнего времени в бесхозном состоянии, подорожали в среднем на миллион тенге, передает tvk.

Впрочем, сейчас в городе практически не осталось свободных наделов, их скупают перекупщики и предприниматели. Накануне президент страны подписал указ о присвоении Туркестану статуса областного центра. Внезапная новость вызвала ликование у местных жителей, но вместе с тем возникли и определенные вопросы. Так, с повышением статуса города, цены на жилье и землю здесь подскочили буквально на глазах. 10 соток земли в непрестижном микрорайоне сейчас стоит 2 с половиной миллиона тенге. А стоимость участков на въезде в Туркестан начинаются от 3 миллионов тенге.

Знакомый Акерке Мамбеталиева приобрел абсолютно пустой земельный участок за 4 миллиона тенге. "Всего месяц назад эти наделы стоили порядка полутора миллионов и не превышали двух миллионов. Цены выросли за короткое время", - рассказывает жительница города.

Участки в 10 соток в микрорайоне «Яссы» ранее оценивались от 500 тысяч до полутора миллионов тенге. За последнюю неделю они выросли в цене в 2, а то и 3 раза. Подобные изменения раздосадовали местных жителей.

"Происходящее шокировало нас. Мы стали задумываться, почему не приобрели недвижимость раньше. До этого мы не покупали землю, так как считали ее дорогой, а теперь цены и вовсе взлетели до небес", - отметил житель Туркестана Ырысай Орынтайкызы.

Что касается жилья, то цены на двухкомнатные квартиры варьируются от 3 с половиной до 20 миллионов тенге. Съемное жилье стоит от 3 до 5 тысяч тенге в сутки.

Напомним, акимом новой, Туркестанской области назначен Жансейт Туймебаев. До того пока в Туркестане построят административный центр, он пока будет находится в Шымкенте.

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