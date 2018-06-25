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Аким СКО вручил юбилейные нагрудные знаки в честь 125-летия Магжана Жумабаева

Кумар Аксакалов вручил нагрудные знаки почетным гостям и участникам международной конференции которые внесли свой вклад в исследовании жизни и творчества великого поэта.

Фото :  Пресс-служба акима СКО25 июня 2018, 14:46

В СКГУ имени Манаша Козыбаева прошла международная научно-практическая конференция «Наследие Магжана Жумабаева и мировая духовность», посвященная 125-летию Магжана Жумабаева. Открывая конференцию аким области Кумар Аксакалов отметил, высокую значимость произведений Магжана Жумабаева для подрастающего поколения, передает Zakon.kz.

В ходе конференции состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки серии «Памятные и юбилейные даты», посвященной 125-летию Магжана Жумабаева.

Приятная миссия - церемония награждения юбилейным нагрудным знаком в честь 125 летия Магжана Жумабаева. Аким области вручил нагрудные знаки почетным гостям и участникам международной конференции которые внесли свой вклад в исследовании жизни и творчества великого поэта.

На конференции состоялась презентация трех книг посвященные поэту и общественному деютелю Магжану Жумабаеву


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