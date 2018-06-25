Поцелуй двух регбисток разгневал фанатов, но лига встала на защиту

Пост NRL в фейсбуке с поцелуем регбисток вызвал волну негодования со стороны болельщиков обеих команд.

Последний матч женской Национальной регбийной лиги (NRL) вызвал бурю споров из-за поцелуя двух регбисток по окончании игры, передает EurosportRu.

Карина Браун и Ванесса Фольяки – открытая пара лесбиянок, их отношения продолжаются с 2014 года. Но момент для поцелуя был выбран не самый удачный, поскольку возлюбленные представляют враждебные команды – противостояние «Нью Саус Уэлс Блюс» и «Куинслэнд Марунс» одно из самых жестких в NRL.

Пост NRL в фейсбуке с поцелуем регбисток вызвал волну негодования со стороны болельщиков обеих команд. Одному из критиков, заявившему, что подобные фотографии отобьют у женщин любовь к регби, NRL ответила:

«Добро пожаловать в 2018-й. Не можем дождаться, когда вы к нам присоединитесь».

Вдобавок NRL пришлось отбиваться от обвинений в свой адрес: якобы публикацией поцелуя двух женщин лига сексуализирует игру. Стоить отметить, на уровне сборных Карина и Ванесса вместе выступают за Австралию.