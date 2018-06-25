Достижения Казахстана в правовой сфере обсуждались на Венецианской Комиссии

Участие в пленарном заседании принял член Венецианской комиссии от Республики Казахстан Игорь Рогов.

22-23 июня прошло 115-ое пленарное заседание Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия). В нем принял участие заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, член Венецианской комиссии от Республики Казахстан Игорь Рогов, передает Zakon.kz.

Игорь Рогов выступил с докладом на тему: “Развитие конституциональных реформ в контексте Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года”. Он отметил достижения Казахстана в правовой сфере под руководством Президента Назарбаева. Информация Рогова вызвала большой интерес участников заседания и было благоприятно воспринято руководством Комиссии. Председатель заседания отметил, что поэтапные правовые реформы, успешно реализуемые в Казахстане, могут стать примером для остальных участников Венецианской комиссии.

В рамках пленарного заседания состоялась встреча заместителя исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Игоря Рогова с Президентом Венецианской Комиссии господином Джанни Букиккио. В ходе беседы стороны обсудили возможности более тесного сотрудничества Республики Казахстана с Венецианской комиссией и реализации совместных проектов в области пропаганды верховенства права и государственности среди молодежи, поддержки креативных инициатив в области правового развития страны. Рогов особо отметил важную роль Фонда в продвижении инициатив Елбасы по построению сильного демократического, правового государства.

Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в СЕ. Сессии проходят в Венеции, откуда и неофициальное название комиссии. Казахстан является членом Комиссии с марта 2012 года.

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