Военный "похоронил" отца, чтобы уклониться от службы

Отец сержанта оказался жив и здоров.

Военным судом Талдыкорганского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу военного суда Талдыкорганского гарнизона.

По данным следствия, 2 мая 2018 года для получения временного освобождения от воинской службы сержант предоставил ложные сведения - подал рапорт о смерти своего отца, на основании которого ему было предоставлено 10 суток незаконного отпуска по семейным обстоятельствам. Однако в ходе проверки было установлено, что отец сержанта жив и здоров.

"Тем самым, уклонившись от исполнения обязанностей воинской службы, сержант совершил уголовный проступок. Приговором суда «А» признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ст. 443 ч.1 УК РК (Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей воинской службы путем подлога документов, или иного обмана, а равно отказ от несения воинской службы), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 МРП - 120 250 тенге", - сообщили в суде.

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