Вынесен приговор убийце женщины, тело которой нашли около УВД Уральска

Ему назначено 12 лет.

Азимбека Асылбекова приговорили к 12 годам колонии максимальной безопасности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как стало известно из материалов дела, в ночь на 19 марта обвиняемый отмечал свой день рождения с друзьями в "Голден Палас". Затем в половине второго ночи 19 марта они зашли в диско-бар "Кактус", где Асылбеков познакомился с Джумагазиевой. Женщина в тот день была там с друзьями. После закрытия "Кактуса" подсудимый, его одноклассник Зайнушев и Джумагазиева сели в такси и поехали в сторону Зачаганска.

- По дороге Джумагазиева стала кричать: "Ты кто? Куда мы едем? Останови машину". Тогда водитель такси остановился на улице Жамбыла. Когда он остановил машину, Джумагазиева поцарапала лоб Асылбекову, нанеся ему легкие повреждения. Асылбеков ударил кулаком по лицу Джумагазиевой и пнул ее, затем свалил ее на землю. Он попросил Зайнушева помочь ему отнести лежащую на земле женщину во двор дома №75. Они отнесли ее на детскую площадку во дворе этого дома. Когда Зайнушев ушел за сумкой Джумагазиевой, которая осталась возле дороги, Асылбеков оттащил Джумагазиеву за гаражи дома №75 по ул. Жамбыла. В связи с возникшим неприязненным чувством, будучи оскорбленным и униженным, он нанес ей удары руками и ногами, после чего задушил ее, - рассказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Бахыт Ермаханов.

Асылбеков обвинялся в преступлении по ст. 99 ч.1 УК РК - "Убийство". Он был признан виновным и приговорен к 12 годам колонии максимальной безопасности. Также он должен выплатить 903 тысячи тенге в качестве материального ущерба и 3 млн тенге в качестве морального вреда потерпевшей стороне.

На суде обвиняемый признал свою вину частично. Как выяснилось, Асылбеков был в ту ночь в состоянии алкогольного опьянения и произошедшее помнит частично. В отношении Зайнушева вынесено частное постановление по ст. 434 УК РК - "Недонесение о преступлении", которая предусматривает штраф в размере 6 тысяч МРП, исправительные работы в том же объеме, либо лишение свободы сроком до 6 лет.

Адвокат потерпевшей стороны Бактыгуль Алигазиева сообщила, что они добились того, чтобы Зайнушева тоже привлекли к ответственности.

- Относительно распространения фото обнаженной убитой сестра потерпевшей неоднократно обращалась в органы внутренних дел, однако до настоящего времени этот факт не разрешился и те люди, кто распространил данные фотографии, не установлены, - пояснила Бактыгуль Алигазиева. - Поэтому этот вопрос останется открытым. 12 лет лишения свободы, мы считаем, это нормально. Единственное, мы поднимали вопрос, чтобы Зайнушева тоже привлекли к ответственности и этот вопрос разрешился.

Напомним, окровавленный труп Джамили Джумагазиевой был обнаружен утром 19 марта за зданием УВД Уральска. На левой руке у нее был браслет диско-бара "Кактуса". На следующий день полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Подруги погибшей рассказали о том, что у нее осталась взрослая дочь. Женщина занималась бизнесом.

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