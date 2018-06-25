Акмолинская область в тренде цифровизации

Аким Акмолинской области отметил, что задача по вхождению в 30-ку развитых стран мира требует ускоренного технологического обновления и внедрения цифровизации производственных процессов.

Сегодня аким Акмолинской области Малик Мурзалин на встрече Премьер-министра РК Б. Сагинтаева с активом области и представителями бизнеса по актуальным вопросам развития региона и реализации Послания Главы государства "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" отметил, что регион настроен на дальнейшую цифровизацию основных отраслей экономики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Аким Акмолинской области отметил, что задача по вхождению в 30-ку развитых стран мира требует ускоренного технологического обновления и внедрения цифровизации производственных процессов.

В этом направлении в регионе более 20 компаний - флагманов промышленности - уже применяют цифровые технологии с элементами Индустрии 4.0.

Особое внимание использованию цифровизации придается в регионе в агросекторе. В рамках внедрения элементов точного земледелия в области ведутся работы по формированию Электронной карты полей. Упрощенность работы с получением льготного кредита при наличии собственного электронного портала сегодня осознают многие землепользователи и эта работа продолжается.

На сегодня при необходимости оцифровки 5,7 млн. га. 2 436 землепользователей области произвели оцифровку полей на площади 4,9 млн. га, что составляет 86%.



В области придается значение диверсификации производства. В этом году расширены площади масличных до 263 тыс. га и кормовых культур до 172 тыс. га.

«Почти в 7 раз будут увеличены площади орошаемых земель до 21 тыс. га, на что выделено 4,8 млрд. тг. Завершаются работы по восстановлению системы лиманного орошения «Алва» в Целиноградском районе до 12,2 тыс. га на сумму 670 млн. тенге», - проинформировал аким области.

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