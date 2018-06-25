Казахстанские газовики соревновались на лучшего по профессии

Конкурсанты показывали свою скорость, опыт работы с металлом, смекалку и как обязательное условие, умение соблюдать безопасность.

В Атырау прошел финал традиционного конкурса профессионального мастерства рабочих-газовиков «Үздік маман-2018» организованный АО «КазТрансГаз», сообщает Zakon.kz.

В течение 4-х дней свои знания и мастерство демонстрировали 93 работника Национального газового оператора. Что бы принять участие, предварительно все они прошли серьезный отбор, став победителями отборочных состязаний в своих производственных филиалах.

Первая часть конкурса, методом тестирования, выявляла лучших в теоретических знаниях. Задания состояло из 40 вопросов, причем не только по основному роду деятельности конкурсантов, но и по экологической безопасности, охране труда и здоровья.

Практические навыки газовиков конкурсная комиссия оценивала по качеству выполненной работы, применению рациональных и безопасных методов труда, степени производственной самостоятельности. Важное место занимали и такие факторы, как фактическое время, затраченное на выполнение задания и умение оказать первую медицинскую помощь.

Наиболее зрелищной частью конкурса стали соревнования газоэлектросварщиков и газорезчиков. Конкурсанты показывали свою скорость, опыт работы с металлом, смекалку и, как обязательное условие, умение соблюдать безопасность.

В итоге авторитетная конкурсная комиссия определила победителей конкурса, которые были награждены дипломами и памятными подарками.

Газовики же, в свою очередь, преподнесли свой оригинальный подарок на 20-летие столицы Казахстана Астане.

Участники конкурса в номинациях «Электрогазосварщик» и «Газорезчик» изготовили памятную инсталляцию в виде карты Казахстана и главного символа столицы – монумента Байтерек.

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