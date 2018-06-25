В Шымкенте запустили новый транспортно-логистический центр, профинансированный БРК

Новый ТЛЦ в Шымкенте соответствует требованиям, предъявляемым к складам класса «А» по международной классификации Knight Frank.

Новый транспортно-логистический центр в Шымкенте, строительство которого профинансировал Банк Развития Казахстана, будет способствовать росту объемов внешней торговли РК, передает expertonline.kz.

Обработка более 600 тыс. тонн грузов в год, отгрузка тысячи паллетов в день — таковы мощности нового транспортно-логистического центра (ТЛЦ) компании Continental Logistics в Шымкенте. В мае здесь по принципу «одного окна» начали предоставлять услуги таможенного оформления грузов, в результате время выпуска одной декларации существенно сократилось и занимает теперь не сутки, а всего 30 минут.

ТЛЦ введен в эксплуатацию полгода назад. К концу 2018 года, как планируется, его складские площади будут заполнены на 80%. Для Шымкента, который находится в узловой транзитной точке страны, запуск нового крупного ТЛЦ — дополнительный импульс в развитии региона как транспортно-логистического хаба.

Современный ТЛЦ построен компанией Continental Logistics Shymkent при финансовой поддержке АО «Банк Развития Казахстана» (БРК, «дочка» холдинга «Байтерек»). БРК открыл финансирование строительства ТЛЦ в январе 2017 года в рамках второй пятилетки программы индустриализации. Сумма займа со стороны банка составила 11,8 млрд тенге, срок — до 15 лет, общая стоимость проекта — 15,8 млрд тенге. Управляющий директор БРК Адиль Исмагамбетов уверен:



«Профинансированный Банком Развития Казахстана проект важен с точки зрения реализации транзитного потенциала страны, трансграничного сотрудничества, прежде всего с Узбекистаном, с которым казахстанская сторона активно взаимодействует в вопросах развития торгово-экономического коридора Шымкент — Ташкент. Шымкент географически и демографически как нельзя лучше подходит для реализации подобных проектов — город-миллионник, третий по численности в Казахстане, активно растет и развивается, увеличиваются его потребности в услугах и товарах, а следовательно, складских мощностях».

Класс хранения

Новый ТЛЦ в Шымкенте соответствует требованиям, предъявляемым к складам класса «А» по международной классификации Knight Frank. Это наиболее часто используемый классификатор для складских помещений, разработанный одной из крупнейших фирм в сфере недвижимости в мире. Для объектов класса «А» он предусматривает строгие требования к архитектуре склада, расположению складов по принципу транспортной мультимодальности, к температурному режиму, безопасности, в том числе противопожарной.

Торгово-логистический центр «Шымкент» включает в себя административный корпус, контейнерный терминал, зоны таможенного контроля, сопутствующую инфраструктуру и непосредственно складские помещения, общая площадь которых составляет 34 гектара. Складские комплексы снабжены высотными ричтраками, стеллажными конструкциями, более чем пятью десятками автоматических доков: автоматизация складской обработки товаров позволяет заметно увеличить пропускную способность зоны погрузки-разгрузки — до 1000 паллет в день.

Сухой и климатический склады ТЛЦ занимают по 10,4 тыс. кв. м; в климатическом складе есть холодильная зона на 3 250 паллет, морозильная — с температурой минус 18 градусов — на 3360 паллет и зона с регулируемой газовой средой площадью 609 кв. м. Последняя используется для хранения фруктов и овощей — уменьшенное содержание кислорода и увеличенное двуокиси углерода позволяет замедлить процесс послеуборочного дозревания плодов.

На сегодняшний день на хранении в ТЛЦ находятся более 1 500 паллетов и ящиков с овощной продукцией, сахаром, мясом птицы и консервами, в том числе запасы Стабилизационного фонда Казахстана.

ТЛЦ Continental Logistics в Шымкенте оказывает не только полный комплекс логистических услуг ответственного хранения, но и дополнительные услуги, такие как подача-уборка и разгрузка железнодорожных вагонов и крупнотоннажных контейнеров, таможенное оформление, сортировка брака, инвентаризация и т.д.

Среди преимуществ нового ТЛЦ — географически выгодное расположение: в районе аэропорта, в непосредственной близости от автодороги Западная Европа — Западный Китай и железнодорожной линии. Складские терминалы ТЛЦ «Шымкент» способны принимать как железнодорожные вагоны, полувагоны, рефрижераторные секции, платформы, контейнеры, так и автомобильный транспорт всех видов — еврофуры, грузовые автомобили различной грузоподъемности, контейнеровозы, рефрижераторные фуры. При этом объект достаточно удален от населенных пунктов и работает круглосуточно — шум от погрузки-разгрузки никому не мешает.

На транзитном пути

Крупный транспортно-логистический центр, предоставляющий инфраструктуру для хранения, переработки и консолидации грузов и их таможенной очистки — крайне актуальный для Южного Казахстана и непосредственно Шымкента проект, поскольку удовлетворяет возрастающие потребности региона в инфраструктуре по обработке товарных потоков и снижает дефицит складских помещений в области. У этого дефицита есть несколько причин. Туркестанская область сейчас развивается как транспортно-логистический хаб, становясь своего рода южными воротами Казахстана в международной торговле. Только за прошлый год заметно вырос объем взаимной торговли республики с Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном (см. график 1).

Строительство транспортного коридора Западная Европа — Западный Китай позволило обеспечить и в целом более активное взаимодействие международной торговли Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии и Европы. В Туркестанской области и Шымкенте растут объемы грузоперевозок и грузооборот (см. график 2), на эти показатели влияют и более чем двухмиллионный потребительский рынок, и, что нужно отдельно отметить, увеличение объемов сельхозпроизводства в регионе: регион остается основным производителем плодоовощной продукции страны.

Современные логистические центры, где такая продукция хранится с минимальными потерями, позволяют стабилизировать цены на основные продукты питания собственного производства на внутреннем рынке в межсезонье, а также организовывать оптимальные логистические маршруты для транспортировки продовольственной продукции, произведенной в Туркестанской области и в Шымкенте, и в регионы Казахстана, и на внешние рынки.

В новом ТЛЦ «Шымкент» компания Continental Logistics использует систему Cross Docking — мультимодальной услуги, исключающей простой грузов на складах. Это актуальное предложение для грузоотправителей региона, работающих со скоропортящейся продукцией, ведь именно через Туркестанскую область в больших объемах поставляют овощи и фрукты из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в Россию, и не только.

Сейчас ТЛЦ выступает точкой оказания услуг по таможенному оформлению и хранению товаров, поступающих в Туркестанскую область, в том числе транзитом из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана в Россию и в обратном направлении. Для дальнейшего развития торгово-экономического коридора Шымкент—Ташкент планируется создание казахстанско-узбекского транспортно-логистического совместного предприятия. Предполагается, что в рамках работы данного СП будет, например, организован «зеленый коридор» для грузового транспорта, который обслуживается в логистических центрах обоих государств. Ожидаемый объем перевозок по «зеленому коридору» — 250–400 тыс. тонн в год.

Стратегически важный объект

Создание ТЛЦ «Шымкент» — сильная база для дальнейшего развития складской логистики как в регионе, так и в целом в РК. ТЛЦ «Шымкент» уже сейчас обслуживает транзитные грузопотоки, взяв на себя функции по распределению импортируемых и консолидации экспортных грузов, обеспечивает таможенную зону и т.д. Благодаря приграничному расположению новый торгово-логистический центр в Шымкенте можно смело назвать не просто казахстанским логистическим хабом, но международным, связывающим товарные потоки север—юг и восток—запад.

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