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В Алматы прошел съезд Профессиональной палаты юридических консультантов

Профессиональная палата юридических консультантов – первая независимая профессиональная палата, созданная частнопрактикующими юристами и адвокатами.

Фото : zakon.kz25 июня 2018, 17:23

23 июня в Алматы состоялся первый съезд Профессиональной палаты юридических консультантов, сообщает Zakon.kz.

В работе съезда приняли участие более 60 частнопрактикующих юристов из Алматы и других регионов Казахстана.

По итогам съезда юристы ознакомились с преимуществами и бонусами членства в Палате, выразили готовность в совместной работе, определили основные направления работы Палаты, структуру комитетов и объемы расходов, порядок приведения в соответствие с требованиями законопроекта "Об адвокатской деятельности и юридической помощи".

Съезд завершился совместным обедом, где юристы в неформальной обстановке обсудили предстоящие нововведения в законодательстве, проблемные вопросы и вызовы юридической профессии.

Профессиональная палата юридических консультантов – первая независимая профессиональная палата, созданная частнопрактикующими юристами и адвокатами.

Цель создания палаты - собрать лучших юристов, создать для них удобные сервисы, представить льготы в получении продуктов, необходимых для работы, обеспечить взаимодействие с клиентами, предоставить возможности для повышения квалификации и обмена опытом, обеспечить соответствие деятельности частнопрактикующих юристов требованиям проекта грядущего закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи", согласно которым оказывать юридические услуги (в том числе участвовать в судах) смогут только те юристы, которые являются членами Палат юридических консультантов.


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