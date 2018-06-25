Арестован подросток, подозреваемый в убийстве выпускника из Актобе

Подозреваемый находится в следственном изоляторе.

Подросток, подозреваемый в убийстве выпускника из Актобе Азата Дусипова, взят под стражу с санкции суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, выпускник средней школы №19 Азат Дусипов умер от ножевого ранения 17 июня 2018 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщили в пресс-службе областного суда, постановлением суда №2 города Актобе от 20 июня 2018 года в отношении несовершеннолетнего Б., подозреваемого в совершении данного преступления, была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемый находится в следственном изоляторе.

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