В рамках ТЛЦ запускается "зеленый коридор" Шымкент-Ташкент

С запуском крупного ТЛЦ в Шымкенте, построенного при финансировании БРК по Государственной программе индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы, а также открытием «зелёного коридора» между Казахстаном и Узбекистаном перед предпринимателями обеих стран открываются новые возможности.

Шымкент неслучайно получил статус города республиканского значения, о чём глава государства на днях подписал указ. Как заметил управляющий директор Банка развития Казахстана (БРК) Адиль Исмагамбетов на пресс-брифинге по случаю начала работы в регионе транспортно-логистического центра (ТЛЦ), Шымкент - город-миллионник, третий по численности в Казахстане, активно растёт и развивается, переживает демографический и деловой бум. И неслучайно здесь реализован проект, профинансированный БРК, - построен ТЛЦ класса «А», передает forbes.kz.

Такой растущий город нуждается в новых складских помещениях. Грузопоток через бывшую Южно-Казахстанскую, а ныне Туркестанскую область растёт: в прошлом году, по официальным данным, показатель составил 36,18 млрд тонно-километров против 30,31 млрд тонно-километров за 2013. К тому же Шымкент - ворота Казахстана в страны Центральной Азии, с которыми активно развивается торговля. В 2017 товарооборот с Узбекистаном составил $1,6 млрд, с Таджикистаном – $0,8 млрд, годом ранее показатель был равен $1,5 млрд и $0,6 млрд соответственно.

С запуском крупного ТЛЦ в Шымкенте, построенного при финансировании БРК по Государственной программе индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы, а также открытием «зелёного коридора» между Казахстаном и Узбекистаном перед предпринимателями обеих стран открываются новые возможности. Общая стоимость проекта – 15,8 млрд тенге. БРК предоставил ТОО «Continental Logistics Shymkent» заём в сумме 11,8 млрд тенге на 15 лет на создание ТЛЦ с подведённой инфраструктурой, складскими терминалами и производственными площадками. Для реализации такого проекта Шымкент «географически и демографически подходит идеально», говорит представитель БРК.

- Проект важен для экономики Казахстана с точки зрения трансграничного сотрудничества с нашими соседями, прежде всего развития торгово-экономического коридора Шымкент - Ташкент, - отметил Адиль Исмагамбетов.

Как выстраивает свою работу новое предприятие, способное обрабатывать более 600 тыс. тонн грузов ежегодно и отгружать 1 000 палет ежедневно, мы поинтересовались у генерального директора ТОО «Continental Logistics Shymkent» Болата Сергазина.

Что собой представляет новый транспортно-логистический центр?

- По международной классификации Knight Frank он относится к складам класса «А». ТЛЦ оснащён складами с поддержанием различных температурных режимов, площадками для большегрузных и легковых автомобилей, системами видеонаблюдения и пожаротушения, а также имеет прямой выход на железную дорогу, круглосуточно охраняемую территорию, вспомогательные помещения и т.д. Центр предоставляет полный комплекс логистических услуг хранения, переработки и консолидации продукции производственно-технического назначения, промышленных и продовольственных товаров широкого потребления.

В начале этого года главы Узбекистана и Казахстана договорились принять меры для увеличения товарооборота между странами. В рамках этой договорённости вы работаете совместно с узбекской стороной над созданием «зелёного коридора» для транспортировки грузов. Когда он будет открыт и через какие города он будет пролегать?

- Сегодня над созданием совместного предприятия работают Continental Logistics Shymkent, Continental Logistics Astana и «КТЖ Экспресс» с казахстанской стороны и Узбекское агентство автомобильного транспорта, Highway Logistics со стороны Узбекистана. Все юридические вопросы почти улажены. Рассчитываем, что в июле «зелёный коридор» Астана - Шымкент - Ташкент будет работать, усилив транзитный потенциал для отправления грузов в страны Таможенного союза. Ожидается, что объём перевозок по «зеленому коридору» составит 250-400 тыс. тонн в год. Его открытие позволит решить проблему грузов, которые в ожидании таможенного оформления могут простоять на границе до трёх дней. Для транспорта, следующего по «зелёному коридору», время сократится до одного дня. Когда товар скоропортящийся – это особенно важно. Вместе с тем, думаю, удастся стабилизировать цены на плодоовощную продукцию, фрукты и другую продукцию за счёт сокращения количества посредников. Будет прямая поставка из пункта А в пункт Б без какой-либо накрутки. Вместе с тем ресурсы ТЛЦ позволяют хранить продукцию до наступления межсезонья, когда цены на продовольственные товары растут.

Торгово-транспортный коридор будет открыт только с Узбекистаном? Ведь через ваш регион в Казахстан поступают грузы из Кыргызстана и Таджикистана.

- Да, по этому направлению мы сейчас тоже работаем. Ожидаем, что до конца года будет открыт «зелёный коридор» в рамках трансграничного сотрудничества Астана – Душанбе. Таджикские предприниматели ещё в ходе строительства ТЛЦ приезжали и интересовались возможностями складов по объёмам, условиям хранения, услугам погрузки-разгрузки товаров и т.д. Так что клиентский интерес к нашему центру определённо есть. Добавлю, что основной поток груза Таджикистана проходит через Узбекистан и Казахстан в Россию.

Кстати, о клиентах. Как обстоят дела со спросом на услуги ТЛЦ на сегодняшний день?

- Своим клиентам мы предлагаем хранение товаров на сухом и климатическом складах, возможность разгрузки-погрузки с большегрузных автомобилей, железнодорожных вагонов и т.д. Также для удобства клиентов на территории ТЛЦ функционирует Центр таможенного оформления, где предоставляются услуги по принципу «одного окна». Это существенно сократило время выпуска одной декларации с одних суток до 30 минут. Обо всем этом мы рассказываем предпринимателям на встречах.

Налаживать контакты с местными производителями нам также помогает департамент предпринимательства Туркестанской области. После каждой встречи появляются клиенты. Мы даём им возможность какое-то время размещать свои товары на наших складах бесплатно, чтобы они на личном опыте составили своё мнение и приняли решение относительно размещения грузов. Они убеждаются, что к каждому продукту в климатическом складе подбирается индивидуальный температурный режим на основании рекомендаций опытных технологов, обеспечивается качество его хранения, постоянно ведётся видеонаблюдение и, словом, контролируется весь процесс.

В целом склады класса А дают много преимуществ бизнесменам, которым теперь для транспортировки своих грузов достаточно иметь при себе ручку и печать, гаджет с выходом в интернет, а не транспорт и персонал, как раньше. Тарифы на наши услуги видны в режиме онлайн. Заявки мы тоже принимаем онлайн. Это значит, клиент может находиться в любой точке мира и не переживать за свой товар. После поступления его заявки на обработку о грузе позаботится ТЛЦ: примет – разгрузит –сохранит – загрузит - отправит в точку назначения с предоставлением полной отчётности. Также есть возможность интегрировать систему WMS CLS с системой учёта клиента, что позволяет видеть в режиме реального времени статус по собранным заявкам и отгрузкам.

Как выстроена работа на складах?

- Как я уже говорил, весь центр снабжён камерами видеонаблюдения, в особенности склады. Мы всегда видим, где и как хранится товар, следим за его состоянием. Все передвижения на складе автоматизированы, то есть осуществляются на специальных машинах. Также мы уделяем большое внимание безопасности. У нас установлены автоматическая пожарная сигнализация, которая реагирует на малейшую опасность, резервуары с водой на случай возгорания, насосная станция. Для разгрузки тяжёлых грузов весом до 45 тонн имеется мобильный ричстакер. Кроме того, в июле будет собран козловой кран грузоподъёмностью до 45 тонн. Он даст возможность обрабатывать в день до шестидесяти единиц железнодорожного транспорта (контейнеры, вагоны). Козловой кран куплен, все подготовительные работы по его установке завершены.

Насколько заполнены ваши хранилища сегодня?

- На сегодняшний день на хранении в ТЛЦ находятся более 1500 палет и ящиков с овощной продукцией и сахаром, мясом птицы и консервами, в том числе запасы Стабилизационного фонда Казахстана. До конца текущего года мы планируем обработать до полумиллиона тонн грузов,заполнив складские площади на 80%.

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