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Двое молодых людей устроили стрельбу в колледже в Назрани

Оба с незначительными травмами доставлены в больницу.

Фото : РБК25 июня 2018, 17:59

Два человека получили ранения в результате стрельбы в колледже в Назрани (Ингушетия), угрозы жизни нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"В колледже произошла стрельба, двое молодых людей, по предварительной информации, 17 и 18 лет, устроили стрельбу. Оба ранены, с незначительными травмами доставлены в больницу", - сказал собеседник.

Говоря о причинах инцидента, источник подчеркнул, что он возник из-за ссоры. Он также уточнил, что по молодым людям стреляли из автомобилей Lada Granta и "ВАЗ-2114". В городе объявлен план "Перехват".

Как уточнил другой источник, инцидент произошел около 11:00 мск около Ингушского политехнического колледжа по улице Южная.

В медицинских кругах республики сообщили, что раненных перевели в травматологию. Они получили легкие травмы, жизненно важные органы не задеты.


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