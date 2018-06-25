В Акмолинской области в приоритете - развитие человеческого капитала 

"Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" проинформировал о развитии животноводства в регионе М. Мурзалин.

В регионе ведется строительство и реконструкция 40 социальных объектов на 8,8 млрд. тенге, передает zakon.kz.

Об этом проинформировал аким Акмолинской области М. Мурзалин на встрече Премьер-министра РК Б. Сагинтаева с активом области и представителями бизнеса по актуальным вопросам развития региона и реализации Послания Главы государства "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" проинформировал о развитии животноводства в регионе, передает управление внутренней политики.

В ходе выступления главой региона отмечено, что из 8 строящихся школ в целом на 3120 мест в этом году будут сданы в эксплуатацию 5 объектов. В целях решения проблемы трехсменного обучения разрабатывается проектно-сметная документация по 7 школам.

В сфере здравоохранения строятся 12 новых объектов, в их числе строительство социально значимого проекта - онкологической поликлиники в г.Кокшетау.

Для достижения 100%-ного охвата детей продолжается работа по расширению сети дошкольных организаций. В рамках бюджета 2018-2020гг. запланировано строительство 21 детсада на 4200 мест, через механизм ГЧП – более 800 мест.

«Кроме бюджетных средств, в развитие социальной сферы активно привлекаются и частные инвестиции. Так, бизнес-структурами в рамках спецпроекта «Туған Жер» Программы «Рухани Жангыру» реализуются инициативы на сумму свыше 6 млрд. тенге (в 2017г. - 115 проектов на 4,4 млрд. тенге)», - отметил аким области.

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