Сельский аким прокомментировал скандал со Скриптонитом и асфальтоукладчиками

В родном посёлке известного рэпера местные жители не дали подрядчику недобросовестно положить асфальт, поставив посреди улицы автомобиль и перегородив дорогу технике. Сельский аким назвал действия земляков Скриптонита хулиганством.

Скандал вокруг дороге по улице Маншук Маметовой разгорелся прямо на месте ремонта. Урегулировать его удалось после приезда полиции. Аким пригородного посёлка прокомментировал ситуацию, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Всё у нас под контролем. Эта дорога по улице Маншук Маметовой пришла в негодность из-за обеспечения посёлка водоснабжением в 2016 году. Конкурс на её текущий ремонт выиграла павлодарская фирма "Мираторг-ПВ". На ремонт дороги из городского бюджета было выделено 10 млн тенге, однако подрядчик по итогам конкурса обязался выполнить работу за семь. У нас есть специалист, который регулярно контролирует дорожные работы. Он и выяснил, что щебня они заложили меньше чем требуется, то есть работу выполнили ненадлежащим образом. Мы эту фирму предупредили. В субботу они официально нам ответили, что устранят все нарушения, но в воскресенье всё равно начали прокладывать асфальт. Мы эти работы и остановили", - пояснил Даулет Тайгулин.

По словам акима, подрядной организации направлено письмо-претензия, согласно которому фирма должна устранить нарушения технологии в течение пяти дней.

"Даже с учётом этого времени они всё успевают по графику, деньги за работу мы им ещё не перегнали. Есть у нас в посёлке недоброжелатели, которые решили это всё громко показать. Мы-то всю эту ситуацию на контроле держали. Администратором программы является акимат посёлка, и никакие местные сообщества вмешиваться вообще не имеют права, их действия можно квалифицировать как хулиганство, но никто в полицию на них не заявлял", - добавил аким поселка.

Напомним, именно за дороги не так давно на своем концерте раскритиковал павлодарские власти известный рэп-исполнитель Адиль Жалелов, выступающий под именем Скриптонит.

На вопрос, как он относится к заявлению звезды, аким поселка ответил, что рэпер не имеет никакого отношения к дорогам.

"Не Скриптонит решает проблемы с дорогами. Как акимат отработает, как мы бюджетную заявку правильно, своевременно и с обоснованием подадим, как деньги освоим, так и будет. Я жителям посёлка на сходах всегда говорю, что все проблемы Ленинского можно решить за 5-6 лет. Деньги в бюджете есть. Работать надо", - заявил Даулет Тайгулин.

Отметим, что в этом году 20 млн тенге из городской казны выделено на установку 33 камер видеонаблюдения, недавно для поселка приобрели новый автомобиль, в ближайшее время планируют приобрести школьный автобус и подать заявку на ремонт освещения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!