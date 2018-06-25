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Сельский аким прокомментировал скандал со Скриптонитом и асфальтоукладчиками

В родном посёлке известного рэпера местные жители не дали подрядчику недобросовестно положить асфальт, поставив посреди улицы автомобиль и перегородив дорогу технике. Сельский аким назвал действия земляков Скриптонита хулиганством.

Фото : МКТ Новости - Агентство недвижимости МКТ25 июня 2018, 18:18

Скандал вокруг дороге по улице Маншук Маметовой разгорелся прямо на месте ремонта. Урегулировать его удалось после приезда полиции. Аким пригородного посёлка прокомментировал ситуацию, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Всё у нас под контролем. Эта дорога по улице Маншук Маметовой пришла в негодность из-за обеспечения посёлка водоснабжением в 2016 году. Конкурс на её текущий ремонт выиграла павлодарская фирма "Мираторг-ПВ". На ремонт дороги из городского бюджета было выделено 10 млн тенге, однако подрядчик по итогам конкурса обязался выполнить работу за семь. У нас есть специалист, который регулярно контролирует дорожные работы. Он и выяснил, что щебня они заложили меньше чем требуется, то есть работу выполнили ненадлежащим образом. Мы эту фирму предупредили. В субботу они официально нам ответили, что устранят все нарушения, но в воскресенье всё равно начали прокладывать асфальт. Мы эти работы и остановили", - пояснил Даулет Тайгулин.

По словам акима, подрядной организации направлено письмо-претензия, согласно которому фирма должна устранить нарушения технологии в течение пяти дней.

"Даже с учётом этого времени они всё успевают по графику, деньги за работу мы им ещё не перегнали. Есть у нас в посёлке недоброжелатели, которые решили это всё громко показать. Мы-то всю эту ситуацию на контроле держали. Администратором программы является акимат посёлка, и никакие местные сообщества вмешиваться вообще не имеют права, их действия можно квалифицировать как хулиганство, но никто в полицию на них не заявлял", - добавил аким поселка.

Напомним, именно за дороги не так давно на своем концерте раскритиковал павлодарские власти известный рэп-исполнитель Адиль Жалелов, выступающий под именем Скриптонит.

На вопрос, как он относится к заявлению звезды, аким поселка ответил, что рэпер не имеет никакого отношения к дорогам.

"Не Скриптонит решает проблемы с дорогами. Как акимат отработает, как мы бюджетную заявку правильно, своевременно и с обоснованием подадим, как деньги освоим, так и будет. Я жителям посёлка на сходах всегда говорю, что все проблемы Ленинского можно решить за 5-6 лет. Деньги в бюджете есть. Работать надо", - заявил Даулет Тайгулин.

Отметим, что в этом году 20 млн тенге из городской казны выделено на установку 33 камер видеонаблюдения, недавно для поселка приобрели новый автомобиль, в ближайшее время планируют приобрести школьный автобус и подать заявку на ремонт освещения.


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