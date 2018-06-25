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Новым председателем ПАСЕ стала Лилиан Мори Паскье

Швейцарский парламентарий была единственным кандидатом на этот пост.

Фото : www.panorama.am25 июня 2018, 18:41

Швейцарский парламентарий Лилиан Мори Паскье утверждена в должности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом объявлено в понедельник на открытии июньской сессии ассамблеи в Страсбурге, сообщает ТАСС.

Утверждение нового главы ПАСЕ в должности прошло без голосования. Паскье была единственным претендентом на этот пост, и ее кандидатура была одобрена аплодисментами депутатов.

Паскье представляет парламентскую группу "Социалисты, демократы и "зеленые". На посту председателя ПАСЕ швейцарский политик пришла на смену своему итальянскому коллеге по социалистической фракции Микеле Николетти, который занимал эту должность с января 2018 года.

Сложить полномочия Николетти был вынужден после того, как не сумел подтвердить депутатский мандат в Италии, потерпев поражение в своем округе на состоявшихся в стране в марте парламентских выборах. Таким образом, его пребывание на посту председателя ПАСЕ оказалось самым кратковременным в истории.


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