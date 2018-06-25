Подросток на отцовской машине сбил ребенка в Актау
17-летний подросток на машине отца сбил ребенка, игравшегося во дворе дома. Об этом сообщили в областной больнице.
Фото : Наш Бийск25 июня 2018, 19:05
Инцидент произошел напротив 85 дома в 27 микрорайоне областного центра. Водитель автомашины марки Toyota Camry совершил наезд на ребенка, который гулял у своего дома, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тумба.kz.
Сотрудникам полиции не составило труда найти виновного в наезде, коим оказался несовершеннолетний житель 27 микрорайона Актау, которому 18 лет исполнится только в сентябре этого года. В присутствии родителей проведены проверочные мероприятия.
Шестилетний мальчик с закрытым переломом кости голени был госпитализирован в больницу.
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