Назарбаев провел телефонный разговор с Эрдоганом
Президент подчеркнул, что победа Реджепа Эрдогана на выборах является убедительным свидетельством поддержки турецкого народа осуществляемой им политики.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе телефонного разговора Глава государства поздравил Р. Эрдогана с переизбранием на пост Президента Турецкой Республики.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что победа Реджепа Эрдогана на выборах является убедительным свидетельством поддержки турецкого народа осуществляемой им политики.
В свою очередь турецкий лидер поблагодарил Президента Казахстана и отметил, что выборы прошли с соблюдением демократических принципов и при всеобщем участии населения.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Реджеп Эрдоган обсудили вопросы дальнейшего углубления конструктивного диалога между двумя братскими странами.
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