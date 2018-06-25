Назарбаев провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент подчеркнул, что победа Реджепа Эрдогана на выборах является убедительным свидетельством поддержки турецкого народа осуществляемой им политики.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе телефонного разговора Глава государства поздравил Р. Эрдогана с переизбранием на пост Президента Турецкой Республики.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что победа Реджепа Эрдогана на выборах является убедительным свидетельством поддержки турецкого народа осуществляемой им политики.

В свою очередь турецкий лидер поблагодарил Президента Казахстана и отметил, что выборы прошли с соблюдением демократических принципов и при всеобщем участии населения.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Реджеп Эрдоган обсудили вопросы дальнейшего углубления конструктивного диалога между двумя братскими странами.

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