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Суд по резонансному нефтяному преступлению в Актобе назначен на конец июля

Судьей СМУС Актюбинской области отклонены ходатайства подсудимых и их адвокатов.

Фото : Politeka25 июня 2018, 19:30

25 июня т.г. специализированным межрайонным уголовным судом Актюбинской области вынесено решение о назначении 23 июля 2018 года главного судебного разбирательства по уголовному делу в отношении гражданина РК А.Кужагалиева, гражданина Республики Беларусь С.Кунцевич и других лиц, причастных к незаконному обороту нефти в составе транснациональной организованной преступной группы, сообщает zakon.kz со ссылкой на АқтөбеNews.

Судьей СМУС Актюбинской области отклонены ходатайства подсудимых и их адвокатов. До назначенной даты главного судебного разбирательства, стороне защиты и подсудимым предоставлены дополнительные сроки на ознакомление с материалами уголовного дела.

Напомним, в декабре 2016 года на территории Актюбинской области и в г.Актобе проведена совместная с сотрудниками КНБ, Национального бюро по противодействию коррупции и Министерства внутренних дел Республики Казахстан широкомасштабная спецоперация по пресечению преступлений в сфере нелегального оборота нефти, где были проведены обыска, в т.ч. на заводе ТОО «Актобе нефтепереработка».

По результатам проведенных мероприятий виновные лица были взяты под стражу в их числе оказался гражданин Республики Беларусь С.Кунцевич.


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