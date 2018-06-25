В Акмолинской области реализуется III этап развития щучинско-боровской курортной зоны

Проводятся подготовительные работы по реализации проектов строительства курортного комплекса на прибрежной зоне озера Щучье, курорта «Ак Бура» на оз.Большое Чебачье.

Сегодня на встрече Премьер-министра РК Б. Сагинтаева с активом области и представителями бизнеса по актуальным вопросам развития региона и реализации Послания Главы государства "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" аким Акмолинской области М.Мурзалин в своем выступлении проинформировал присутствующих о развитии туризма, сообщает zakon.kz со ссылкой на Управление внутренней политики Акмолинской области.

Проводятся подготовительные работы по реализации проектов строительства курортного комплекса на прибрежной зоне озера Щучье, курорта «Ак Бура» на оз.Большое Чебачье.

В центре курортного поселка Бурабай начинается строительство нового микрорайона.

Как отметил в своем выступлении М.Мурзалин, - «Нам очень важно, что бизнес поверил в перспективы развития курорта и начал инвестировать туда средства. Так, в санатории «Жекебатыр» начата реконструкция и строится новый корпус стоимостью 1,5 млрд. тенге. К началу туристического сезона завершена реконструкция санатория «Щучинский» стоимостью 300 млн. тенге».

«Успешно действует программа «FOUR SEASONS», целью которой является круглогодичная загрузка Борового. В целом, на сегодня реализуются 34 мероприятия на 61,4 млрд. тенге», - подытожил аким области.

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