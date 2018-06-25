ДТП во время дуатлона в Астане попало на видео

В больницу попали два спортсмена.

Велосипедисты столкнулись с автомобилем в Астане на соревнованиях по дуатлону. Спортсмены на большой скорости двигались на освобожденной от автомашин дороге, но аварии избежать не удалось

Велосипедисты на полном ходу столкнулись с внезапно выехавшей на дорогу "легковушкой". От удара один из них пролетел около 10 метров, другой перевернулся в воздухе и упал на асфальт, сообщает Sputnik Казахстан.

Видео с камер наружного наблюдения опубликовал на странице пользователь Facebook Данияр Айткулов — один из участников соревнований, который буквально чудом избежал столкновения и успел объехать преградившую путь машину.

"Втроем ехали. Я был ведущим. Увидел белую машину, кое-как ухожу налево, при этом кричу: "Куда, куда?!". Он останавливается. Думал, все, проехали. Тут еще одна машина выезжает из-за первой. Слышал даже, как мои педали задели номер. И второй человек, мой родственник, задевает машину. Третий вообще переворачивается. Я даже сам упал – сильно налево ушел (уходя от столкновения – Sputnik). На белой Toyota Camry водитель уехал – постоял и уехал. На Daewoo Matiz — полицейские оформили. Но по видео видно, что спровоцировал ситуацию водитель на Camry", — рассказал Айткулов в интервью Sputnik.

Скорость велосипедистов до столкновения, по словам собеседника, достигала почти 40 километров в час. В больницу попали два спортсмена. Один из них — родственник Данияра Айткулова, другой — знакомый с которым вместе тренировались. Участникам пришлось сняться с соревнований.

"Скорую помощь" ждали полчаса. Не знаю, почему так плохо организовано. Рентген показал: у первого (велосипедиста) первый и четвертый палец (сломаны), у второго на коленях кожа содралась, сломаны два больших пальца. После рентгена обработали, поставили гипс", — вспоминает Айткулов.

Он вспоминает: пожаловался волонтеру на месте. Однако никто из организаторов соревнований на него и двух пострадавших не вышел.

"Официально никто ничего не сказал. Хотя бы извиниться: "Ребята, допущен прокол". Ничего такого нет. Из-за этого я написал пост", — рассказал дуатлонист.

Городской турнир по дуатлону прошел в Астане накануне. Из-за перекрытия улиц на левобережье столицы образовались автомобильные пробки.

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