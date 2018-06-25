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КНБ задержал в Уральске радикальную религиозную группировку

Задержанные подозреваются в подготовке к совершению на территории Казахстана серии терактов.

Фото : knb.kz25 июня 2018, 20:15

25 июня 2018 года силами Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в г. Уральске пресечена деятельность радикальной религиозной группировки, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В ходе проведения спецоперации задержаны 8 членов группы, изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозная литература.

Указанные лица подозреваются в подготовке к совершению на территории Казахстана серии терактов, пропаганде терроризма, а также в имущественных преступлениях.

По данным фактам начато досудебное расследование, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


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