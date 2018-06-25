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Бывшего акима Костаная перевели в колонию-поселение

Ахмедбек Ахметжанов содержится в обычном режиме.

Фото : Центр информации «ic24.kz25 июня 2018, 20:31

Экс-аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов переведён из учреждения УИС Восточно-Казахстанской области в колонию-поселение в Костанайской области. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе ДУИС по Костанайской области.

Как оказалось, переведён экс-аким в Костанайскую область уже 18 июня и содержится в обычном режиме.

«Если в течение трёх месяцев у осуждённого Ахметжанова будет положительное поведение, то спецкомиссией ему может быть присвоена положительная 1 степень поведения. Если он такую степень получит, то сможет уходить домой на выходные. С 9:00 до 18:00. Но в обязательном порядке на ночь он должен будет возвращаться в колонию-поселение», - прокомментировали в ДУИС.

Напомним, Ахметжанова освободили от должности акима 8 сентября 2015 года. Он был задержан в тот же день по подозрению по ст. 361 ч. 4 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) сотрудниками антикоррупционной службы области. В апреле 2016 года экс-аким Костаная приговорили к 13 годам лишения свободы. Однако позже Верховным судом срок сокращен с 13 лет до менее 6 лет. В мае 2018 года стало известно о том, что экс-акима Костаная А. Ахметжанова будут этапировать в колонию-поселение в Костанайской области.


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