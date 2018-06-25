Трамп дал совет выгнавшей его пресс-секретаря хозяйке ресторана

Ранее Сандерс написала в своем микроблоге в Twitter, что ее отказались обслуживать в одном из ресторанов американского Лексингтона.

Президент США Дональд Трамп предложил ресторану, отказавшему в обслуживании его пресс-секретарю Саре Сандерс, обращать больше внимания на мытье окон и дверей, передает РИА Новости.

Ранее Сандерс написала в своем микроблоге в Twitter, что ее отказались обслуживать в одном из ресторанов американского Лексингтона из-за того, что она работает на лидера США.

"Ресторан Red Hen должен обращать больше внимания на мытье своих грязных навесов, дверей и окон (очень нуждаются в покраске), чем отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Хакаби Сандерс. У меня всегда было правило, что если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри", — написал Трамп в понедельник в своем Twitter.

Ранее газета Washington Post сообщила, что хозяйка ресторана Стефани Вилкинс, отказавшая в обслуживании Саре Сандерс, объяснила свой поступок политикой Дональда Трампа, якобы направленной против сексуальных меньшинств. Несколько сотрудников ресторана являются геями. Вилкинсон приняла решение выдворить пресс-секретаря президента из-за недовольства своих сотрудников запретом Трампа на службу в армии для трансгендеров.

Президент США в конце марта подписал меморандум, запрещающий трансгендерам службу в армии. Решение об отмене данного запрета было принято при администрации Барака Обамы, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.

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