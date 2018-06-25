Тренер Головкина назвал причину его популярности

GGG - боксер для всех людей.

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO Геннадия Головкина Абель Санчес рассказал, почему болельщики симпатизируют казахстанскому боксеру, сообщает Sports.kz.

— Геннадий — международная фигура, он объединяет болельщиков. Всё потому, что он никогда не говорит «Я...», «Я это...», «Я то...» — он боксер для всех людей. Он как великий мексиканский чемпион Хулио Сесар Чавес. Уверен, латиноамериканские болельщики смотрят бои Геннадия, они понимают, что он настоящий чемпион, и ему не надо это доказывать. Поэтому он пользуется поддержкой, — сказал Санчес в интервью No Puedes Jugar Boxeo.

Свой следующий бой Головкин проведет 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе против мексиканца Сауля Альвареса.