Следующий бой Иван Дычко проведет с американцем, у которого 26 побед в профи

Казахстанский боксер Иван Дычко (6-0, 6 КО) вернется на ринг 6 июля, сообщает Sports.kz.

Где выступит 27-летний супертяж пока неизвестно, однако уже объявлено имя его соперника — им станет опытный 42-летний американец Морис Харрис (26-21-3, 11 КО). Любопытно, что Харрис не проводил бои с 2015 года.

Главным поединком в карьере американского боксера был бой с россиянином Александром Устиновым (34-2, 25 КО) в октябре 2015-го. На кону этого поединка стоял вакантный титул чемпиона мира по версии WBA International. Харрис был нокаутирован уже в первом раунде.

Что касается Дычко, то свой последний бой он провел 16 июня в Сент-Питерсберге (штат Флорида, США). В первом раунде он победил техническим нокаутом американца Майкла Марроне (21-9, 15 КО).