Дорожные строители вступили в конфликт с жителями посёлка в Павлодарской области

Подрядчик претензий не принимает, утверждая, что всё делает по технологии.

Сельчане из Павлодарской области так возмущены качеством строительства дорог, что перекрыли дорогу спецтехнике. Люди утверждают, что только уложенный асфальт не способен выдержать вес автомобиля. В нарушении технологии обвиняют работников подрядной организации, которые вместо извинений вступили с местными жителями в открытый конфликт, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Поселковую улицу местные жители в шутку называют пластилиновой. Всё из-за мягкого асфальта, который едва ли не проваливается прямо под ногами. Подрядчик же претензий людей не принимает, утверждая, что всё делает по технологии.

В некоторых местах асфальт уже растаял, оставив на дороге заплатки. И то, что подрядчик считает выполненной работой, водители называют просто халтурой и считают, что если большегруз будет подъезжать к дому, то дорога будет трескаться и отходить от асфальта, разваливаться.



На деле чтобы оставить свой след на улице, носящей имя Маншук Маметовой, достаточно проехать на легковом авто. Вмятину от протектора видно невооружённым глазом.

Ещё накануне, наблюдая за тем, как подрядчик укладывает асфальт на голую землю, местные жители преградили путь спецтехнике, требуя остановить все работы.

Конфликт подрядчика с местными жителями едва не дошёл до драки, досталось почётному жителю посёлка Махмету Димесинову. Сразу после этого жители поселка, руководитель подрядной организации и местный аким сели за стол переговоров. Но общий язык так и не нашли.

По словам чиновников, стоимость лота на асфальтирование улицы Маншук Маметовой составляла десять миллионов тенге. Конкурс выиграла павлодарская фирма, снизив изначальную стоимость работ почти на четверть. И за эти деньги подрядчик обязался качественно и в срок постелить новую дорогу, но затея обернулась скандалом.

«Мы буквально утром отправили письменные претензии, чтобы он в течение десяти рабочих дней устранил эти все замечания, которые были заложены в смете. В течение десяти рабочих дней, подрядчик если не устранит, мы будем вынуждены подать на него в суд, как недобросовестного подрядчика», - говорит заместитель акима посёлка ленинский Руслан Оспанов.

Местные жители требуют расторгнуть договор с подрядчиком в одностороннем порядке и вновь объявить конкурс на строительство дороги. Люди надеются, что следующий возможный исполнитель учтёт ошибки своего предшественника и не станет идти на конфликт.

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