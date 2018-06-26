В Костанае абонентам, чей долг превышает 1000 тенге, отключают воду

Некоторые абоненты стали угрожать контролерам оружием.

Костанайские коммунальщики нашли новый способ борьбы с должниками. Специалисты начали отключать абонентов от услуг канализации. На отчаянный шаг в горводоканале пошли из-за миллионных долгов. За последние месяцы жители не доплатили предприятию более 70 миллионов тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Абоненты новшеству не рады.

В Горводоканале Костаная устали от вечных долгов и начали борьбу с неплательщиками. Теперь всех, чей долг за коммунальную услугу превышает 1000 тенге три месяца, отключают от канализации. Провести процедуру с точностью до сантиметра помогает новое оборудование.

«Аппарат «Кит» опускается в общедомовой стояк. Опускается на нужном уровне и закрывает заглушкой должника от водоотведения. Опускается до 1 этажа. Проверяли», - объясняет инженер ГКП «Костанай-су» Мурат Сарин.

Всего предприятию «Костанай-су» горожане задолжали 71 миллион тенге. По счетам не платят около 30 процентов абонентов. В основном это неблагополучные семьи, рассказывают контролеры. И добавляют, - работать порой приходится в условиях риска.

«В основном проблемные общежития есть. Как Герцен,24. Квартир много есть наркоманы. Сегодня был случай. При вас был. Абонент вышел с пистолетом на нас, с настоящим револьвером. Вот так мы ходим, работаем с абонентами», - рассказывает контролер КГП «Костанай-су» Татьяна Максимова.

Отключение - хоть и кардинальный, но весьма эффективный метод, говорят специалисты. С мая, по данным «Костанай-су» 20 процентов отключенных абонентов все-таки выплатили задолженность.

«С мая месяца от системы водоотведения отключено 34 абонента на общую сумму 2 млн. 234 тыс. тенге. Благодаря данным мероприятиям 20% процентов отключенных абонентов уже оплатили задолженность», - комментирует ситуацию пресс-секретарь КГП «Костанай-су» Майя Акбасова.

Водники надеются, что в скором времени число злостных неплательщиков сократится в разы. Ведь из-за долгов, говорят специалисты, на предприятии не могут провести полномасштабный ремонт. Отметим, всего услугами предприятия «Костанай-су» пользуются почти 90 тысяч абонентов.

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