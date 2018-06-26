Две американские девушки перевели через дорогу стеснительного аллигатора
Инцидент произошел в городе Орландо, штат Флорида.
Фото : FOX 13 News26 июня 2018, 00:27
В США две девушки помогли маленькому аллигатору перейти дорогу. На видео обратил внимание местный новостной портал Fox 29.
Инцидент произошел в городе Орландо, штат Флорида. Снявшая видео на телефон Кэтрин Керр (Catherine Kerr) рассказала, что две девушки увидели, как рептилия пытается пересечь оживленный перекресток. Они остановились на светофоре, вышли из своих машин и помогли аллигатору перейти дорогу, закрывая его от других автомобилей, после чего продолжили путь.
Источник: Lenta.ru
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