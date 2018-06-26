Harley-Davidson перенесет производство мотоциклов из США

Причина - торговая война с Европой.

Harley-Davidson объявила о переносе производства мотоциклов, предназначенных для продажи в Европе, из США в другие страны. На этот шаг компания вынуждена пойти из-за высоких пошли на американские товары, установленные ЕС, сообщает РБК.

Компания Harley-Davidson объявила о плане перенести производство мотоциклов, предназначенных для продажи на европейском рынке, из США в другие страны, говорится в документе, опубликованном на сайте Комиссии США по ценным бумагам.

«Harley-Davidson намерен реализовать план по переносу производства мотоциклов, предназначенных для продажи в странах ЕС, из США на свои международные заводы, чтобы избежать бремени пошлин», — сообщает компания.

На этот шаг компания пошла из-за новых пошлин, введенных ЕС на различные товары из США: пошлина, которой облагаются мотоциклы Harley-Davidson, выросли с 6 до 31%, говорится в документе.

«Harley-Davidson ожидает, что эти тарифы приведут к увеличению стоимости в среднем на $2,2 тыс. на каждый мотоцикл, экспортируемый из США в ЕС», — подсчитали в компании.

В пересчете на год повышение приведет к дополнительным затратам в размере от $90 млн до $100 млн, а если эти затраты переложить на дилеров и покупателей, это негативно скажется на бизнесе компании в регионе.

Рынок ЕС — второй по объему и «критически важный» для ​Harley-Davidson, сообщили в компании: в 2017 году европейцы приобрели около 40 тыс. мотоциклов этой марки.

В компании ожидают, что Harley-Davidson ожидает, что наращивание производства за пределами США потребует дополнительных инвестиций и может занять 9–18 месяцев.

Помимо США Harley-Davidson располагает заводами в Индии, Бразилии и Австралии, указывает Wall Street Journal.

Еврокомиссия повысила пошлины на ряд категорий товаров из США в ответ на предпринятое администрацией Дональда Трампа повышение пошлин на импортные алюминий и сталь. Среди них — продукция из алюминия и стали, сельскохозяйственные товары, виски и табак и др. ​Пошлины на ввоз стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно Вашингтон ввел в конце марта. ​

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