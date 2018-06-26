В Лондоне запустят воздушный шар в виде младенца-Трампа

Трамп прибудет в Великобританию 12 июня, на следующий день начнется официальная часть его визита.

Гигантский воздушный шар в виде президента США Дональда Трампа в образе младенца планируют запустить в небо над Лондоном участники акции протеста против визита американского лидера в Соединенное Королевство, пишет РИА Новости.

Трамп прибудет в Великобританию 12 июня, на следующий день начнется официальная часть его визита. Как ожидается, он проведет встречу с британским премьером Терезой Мэй, будет принят королевой Елизаветой Второй и перед вылетом в США поиграет в гольф. В связи с визитом Трампа в Лондоне планируется проведение акции протеста, о намерении принять участие в которой заявили около 53 тысяч пользователей соцсетей. Ранее в Лондоне уже проходили протесты против избрания Трампа, однако предстоящая акция может стать самой многочисленной.

В связи с приездом американского лидера активисты проекта Trump Baby провели сбор средств и через краудфандинговую платформу собрали почти 8,4 тысячи фунтов стерлингов, на которые изготовили шестиметровый воздушный шар в виде Трампа. Заправляемый гелием "президент" изображен младенцем, одетым в подгузник, во рту у него соска, в руке – мобильный телефон. Активисты планировали запустить шар в дни визита над комплексом парламентских зданий, однако мэрия Лондона пока не дала им на это разрешения.

"Дональд Трамп — большой раздраженный ребенок с хрупким эго. Он также расист, демагог, он представляет угрозу для женщин, мигрантов и меньшинств. Он смертельно опасен для мира во всем мире и будущего жизни на земле. Когда Трамп приедет в Британию, 13 июля, мы хотим сделать так, чтобы он знал, что вся Британия презирает его и смеется над ним. Вот почему наша группа без труда собрала достаточно средств, чтобы заказать шестиметровый шар и запустить его над Парламентской площадью", — говорится на интернет-странице организаторов акции.

Также активисты собирают подписи под петицией к мэру Лондона Садику Хану с просьбой разрешить запуск шара-Трампа над парламентом. В настоящее время собрано 5,9 тысячи подписей из 6 тысяч необходимых.

"Если нам не разрешат сделать это на Парламентской площади, то мы найдем другие места в центре города, чтобы запустить шар", — отмечают организаторы.

Они продолжают сбор средств, так как большее количество денег "позволит шару дольше летать". Также они намерены изготовить несколько шаров-Трампов поменьше.

Ранее Скотланд-Ярд заявлял, что ожидает массовую акцию протеста и готов обеспечить безопасность ее участников. В свою очередь, для обеспечения безопасности Трампа будут задействованы до 10 тысяч сотрудников британского спецназа SAS.

Согласно предварительному плану визита, 12 июля Трамп прилетит в аэропорт Станстед, откуда на вертолете направится в резиденцию американского посла в лондонском Риджентс-парке. Затем президент, как предполагается, поедет в Бленхеймский дворец, где родился бывший премьер Британии Уинстон Черчилль. На следующий день визита американский лидер проведет переговоры с нынешней главой британского правительства Терезой Мэй в загородной резиденции Чекерс, а затем будет принят в Виндзорском замке королевой Британии Елизаветой II. Не исключается, что в этот же день Трамп посетит американскую военную базу. В заключительный день поездки президент США, согласно планам, посетит площадку для гольфа Тернберри в Шотландии, после чего отправится на родину.

В канцелярии правительства Британии ранее подтвердили, что визит Трампа состоится, как и намечалось, в июле, однако отметили, что не знают, где именно пройдет его встреча с Мэй. Ранее британские СМИ сообщали, что Мэй может принять Трампа не в Лондоне, чтобы избежать протестов против визита американского лидера.

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