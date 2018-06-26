Альварес ответил на критику тренера Головкина

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) прокомментировал недавнее интервью тренера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Абеля Санчеса, сообщает Sports.kz.

Санчес заявил, что 15 сентября «Канело» будет побит и отправлен в нокаут. Мексиканец прокомментировал это в твиттере четырьмя эмодзи смеха.

Первый бой Головкина и Альвареса состоялся 16 сентября 2017 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей: многие болельщики и эксперты считают, что у Геннадия судьи «украли» чистую победу. Также после этого поединка Санчес заявил, что GGG не смог завершить бой нокаутом, потому что «Канело» на протяжении всего поединка бегал по рингу. Рематч состоится 15 сентября там же.





