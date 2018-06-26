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Мэй захотела сотрудничать с Эрдоганом

Эрдоган одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Турции 24 июня.

Фото : POOL New / Reuters26 июня 2018, 07:21

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборов и выразила надежду на сотрудничество. Об этом говорится на сайте британского правительства.

«Премьер-министр сказала о важности двусторонних отношений между Великобританией и Турцией и предложила продолжить сотрудничество по нашим общим приоритетам, в том числе в области безопасности, торговли и инвестиций, ситуации в Сирии и на Кипре», — говорится в сообщении.

Эрдоган одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Турции 24 июня. Его ближайший конкурент от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже получил 30,7 процента голосов избирателей.

Источник: Lenta.ru


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