Присуждены премии и гранты Президента в области СМИ
28 июня в Казахстане отмечается День работников связи и информации.
Распоряжением Главы государства Нурсултана Назарбаева присуждены премии, гранты журналистам Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Cогласно документу, присуждены премии Президента РК в области средств массовой информации:
Дорофееву Михаилу Викторовичу – главному редактору интернет-портала «informburo.kz» за вклад в развитие отечественных средств массовой информации и информационно-аналитических электронных ресурсов;
Танысбай Ляззат Муратовне – генеральному директору республиканского телеканала «Астана» за значительный вклад в развитие казахстанской журналистики и национального телевидения;
гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
Адиловой Айгуль Нурхановне – корреспонденту отдела аналитических программ республиканского телеканала «Хабар» за всестороннее и качественное освещение деятельности Главы государства;
Жиенали Мейржану Алибекулы – заместителю директора дирекции информационно-аналитических программ национального телеканала «Қазақстан» за профессиональные достижения в продвижении информационно-аналитических программ на отечественном телевидении;
Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
творческому коллективу телеканала «Алматы» за вклад в развитие отечественной телевизионной журналистики;
творческому коллективу республиканской общественно-политической газеты «Астана ақшамы»за особый вклад в освещение значимых тем и ключевых вопросов социально-экономического и культурно-гуманитарного развития столицы;
творческому коллективу республиканского детского журнала «Балдырған» за большой вклад в дело воспитания молодого поколения страны и укрепление казахстанского патриотизма;
творческому коллективу «Национальная телерадиокомпания Узбекистана» за освещение Года Узбекистана в Казахстане и вопросов развития казахстанско-узбекистанского сотрудничества в различных сферах.
28 июня в Казахстане отмечается День работников связи и информации.
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