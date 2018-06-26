Присуждены премии и гранты Президента в области СМИ

28 июня в Казахстане отмечается День работников связи и информации.

Распоряжением Главы государства Нурсултана Назарбаева присуждены премии, гранты журналистам Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Cогласно документу, присуждены премии Президента РК в области средств массовой информации:

Дорофееву Михаилу Викторовичу – главному редактору интернет-портала «informburo.kz» за вклад в развитие отечественных средств массовой информации и информационно-аналитических электронных ресурсов;

Танысбай Ляззат Муратовне – генеральному директору республиканского телеканала «Астана» за значительный вклад в развитие казахстанской журналистики и национального телевидения;

гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Адиловой Айгуль Нурхановне – корреспонденту отдела аналитических программ республиканского телеканала «Хабар» за всестороннее и качественное освещение деятельности Главы государства;

Жиенали Мейржану Алибекулы – заместителю директора дирекции информационно-аналитических программ национального телеканала «Қазақстан» за профессиональные достижения в продвижении информационно-аналитических программ на отечественном телевидении;

Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

творческому коллективу телеканала «Алматы» за вклад в развитие отечественной телевизионной журналистики;

творческому коллективу республиканской общественно-политической газеты «Астана ақшамы»за особый вклад в освещение значимых тем и ключевых вопросов социально-экономического и культурно-гуманитарного развития столицы;

творческому коллективу республиканского детского журнала «Балдырған» за большой вклад в дело воспитания молодого поколения страны и укрепление казахстанского патриотизма;

творческому коллективу «Национальная телерадиокомпания Узбекистана» за освещение Года Узбекистана в Казахстане и вопросов развития казахстанско-узбекистанского сотрудничества в различных сферах.

28 июня в Казахстане отмечается День работников связи и информации.

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