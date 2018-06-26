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Пассажир, которого сняли с рейса из-за неприятного запаха, скончался

Ему провели несколько операций, но не смогли остановить некроз, не справлялись сердце, легкие и почки.

Фото : © Fotolia / leonid_shtandel26 июня 2018, 08:50

Российский музыкант Андрей Сучилин, которого в конце мая сняли в Португалии с авиарейса из-за вызванного инфекцией неприятного запаха, умер от этой болезни, пишет РИА Новости.

Британская Mirror сообщала, что самолет Амстердам — Гран-Канария сел в португальском Фару из-за "невыносимого запаха" от одного из пассажиров, которого бортпроводники в итоге закрыли в туалете, а после приземления в Португалии сняли с рейса.


Сучилин после инцидента написал в Facebook, что этим пассажиром был он. По словам музыканта, причиной запаха было заболевание, которым он заразился. Близкий друг Лидия Тихонович позже уточнила, что у Сучилина начался некроз тканей.

По ее словам, вскоре после инцидента музыкант оказался в реанимации и впал в кому. Ему провели несколько операций, но не смогли остановить некроз, не справлялись сердце, легкие и почки.


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