В Южной Корее столкнулись два самолета

Инцидент произошел во время ливневого дождя.

Столкновение двух самолетов произошло в южнокорейском аэропорту Кимпхо, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время ливневого дождя. Воздушное судно авиакомпании Air Korean хвостовой частью задело крыло лайнера Asiana Airlines, что вызвало повреждения самолетов. Некоторые рейсы в аэропорту задержаны.

Во время происшествия на борту самолетов пассажиров не было.

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