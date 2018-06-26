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В Южной Корее столкнулись два самолета

Инцидент произошел во время ливневого дождя.

Фото : © РИА Новости / Марина Лысцева26 июня 2018, 08:53

Столкновение двух самолетов произошло в южнокорейском аэропорту Кимпхо, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время ливневого дождя. Воздушное судно авиакомпании Air Korean хвостовой частью задело крыло лайнера Asiana Airlines, что вызвало повреждения самолетов. Некоторые рейсы в аэропорту задержаны.

Во время происшествия на борту самолетов пассажиров не было.


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