В Южной Корее столкнулись два самолета
Инцидент произошел во время ливневого дождя.
Фото : © РИА Новости / Марина Лысцева26 июня 2018, 08:53
Столкновение двух самолетов произошло в южнокорейском аэропорту Кимпхо, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел во время ливневого дождя. Воздушное судно авиакомпании Air Korean хвостовой частью задело крыло лайнера Asiana Airlines, что вызвало повреждения самолетов. Некоторые рейсы в аэропорту задержаны.
Во время происшествия на борту самолетов пассажиров не было.
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