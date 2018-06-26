МФЦА и ВЭФ обсудили пути сотрудничества

Было предложено создание в Казахстане Центра по Четвертой промышленной революции для Центральной Азии на базе МФЦА.

21 июня 2018 года в Женеве Управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов провел встречу с Исполнительным председателем и основателем Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаусом Швабом, в которой также приняла участие Постоянный представитель Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях Жанар Айтжанова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи К. Келимбетов отметил значение деятельности ВЭФ на глобальном уровне, а также заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении сотрудничества с данной организацией. Он также подробно информировал собеседника о стратегических направлениях МФЦА, отметив, что его создание является частью структурных реформ по диверсификации экономики Казахстана, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата и интеграцию международных стандартов бизнеса.

В свою очередь, Исполнительный председатель ВЭФ отметил большое значение, которое ВЭФ придает сотрудничеству с Казахстаном. Профессор К. Шваб подчеркнул лидирующую роль Казахстана в Центральной Азии.

Кроме того, К. Шваб высказал предложение о создании в Казахстане Центра по Четвертой промышленной революции для Центральной Азии на базе МФЦА. Аналогичный Центр ВЭФ, действующий в Сан-Франциско, фокусируется на развитии новых технологий, искусственного интеллекта, блокчейн-технологий и других современных видов технологий. Создание аналогичного Центра в регионе Центральной Азии, по мнению К. Шваба, соединит континенты, различные Центры передового опыта и позволит продвигать ключевые идеи центров на глобальном уровне.

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