В Казахстане значительно выросло производство рыбной продукции

Производство свежей и мороженой рыбы увеличилось на 10%, а консервированной – на 11%.

По итогам пяти месяцев казахстанский рыбпром произвел 12,4 тысячи тонн свежей, охлажденной и мороженой рыбы (+10,4% за год) и 4,8 тыс. тонн приготовленной и консервированной рыбы, а также икры. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

По объемам свежей рыбы лидируют ВКО (32,2% от РК, 4 тыс. тонн, сразу почти втрое больше, чем годом ранее) и Атырауская область (24,7% от РК, 3,1 тыс. тонн - впрочем, это на 41,4% меньше, чем год назад).

Наибольшие объемы консервированной и приготовленной как-то иначе рыбы произведены в ЗКО (38,5% от РК, 1,9 тыс. тонн - на 13,7% больше, чем год назад) и ЮКО (25,9% от РК, 1,2 тыс. тонн - на 10,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года).

Несмотря на рост производства в секторе, спрос (внутреннее потребление + экспорт) обеспечен казахстанским рыбпромом лишь наполовину, и еще 50,5% рынка по итогам I квартала обеспечил импорт. Объемы импорта выросли на 2,2% за год. Впрочем, экспорт рыбы и рыбной продукции вырос гораздо сильнее - сразу на 33,3% год-к-году.

На фоне развития сферы рыбпрома, у отрасли хватает проблем - к примеру, незаконный отлов. Так, в июне сотрудники Аральского отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кызылординской области за одну ночь в акватории северной части Аральского моря задержали 12 браконьеров и конфисковали у них более ста килограммов рыбы. Конфискованы и орудия незаконной ловли. С начала 2018 года у браконьеров по области конфисковано около 900 килограммов рыбы.

В Западно-Казахстанской области с начала широкомасштабной рыбоохранной акции «Бекіре-2018» выявили 15 фактов незаконной добычи рыбы на реке Урал. Всего с начала апреля изъято свыше 60 бесхозных сетей и около 150 килограммов рыбы частиковых пород, задержали группу браконьеров.

В рамках той же акции в Атырауской области у нарушителей изъято 19 тонн 717 кг рыбы, из них 3,7 тонны осетровых видов, 11,4 кг икры рыб осетровых пород, 460 единиц орудий лова и 53 единицы плавательных и транспортных средств.

Незаконно поставить рыбу на казахстанский рынок стремятся и из-за границы: так, 29 мая в пункте предварительного уведомления «Бугристое» возле Троицка был остановлен перевозчик партии рыбы без ветеринарного сертификата Таможенного союза. Продукцию везли из Челябинска в город Рудный.

Цены на рыбу и рыбную продукцию в магазинах и на базарах страны растут: так, наиболее ценная свежая или охлажденная рыба подорожала за год на 11%, до 649,4 тг по итогам мая в среднем за кг, мороженная - на 7,3%, до 887,9 тк за кг, соленая и копченая - на 5,8%, до 1354,2 тг за кг (без учета деликатесной).

Сельдь выросла в цене на 3% год-к-году, до 847,7 тг за кг, рыбные консервы - на 10,3%, до 557,4 тг в среднем за банку.

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