В Алматы вновь изымают земельные участки под пробивку улицы Абая

Два перечня участков опубликовал акимат Алматы.

В Алматы продолжается принудительное изъятие земель для пробивки улицы Абая, сообщается на сайте "Вечерний Алматы".

В постановлении говорится о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по проспекту Абая, от улицы Момышулы до границ города в Наурызбайском районе города Алматы, для строительства проспекта Абая.

"В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 27 июля 2017 года акимат города Алматы постановляет", - говорится в сообщении.

Аналогичные требования городские власти применяют на участках от улицы Момышулы до границ города в Ауэзовском районе города Алматы, для строительства проспекта Абая. Всего под изъятие попали 24 участка.

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