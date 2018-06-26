Дожди с грозами и ветер пройдут в Казахстане

Погода без осадков сохранится на западе страны.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, ожидается шквал, усиление ветра, возможно выпадение града. Лишь на западе республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град, в Северо-Казахстанской области ночью и утром – туман. В Южно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, шквал. В Костанайской, Карагандинской областях – местами ветер 15-20 м/с, возможен град. В Алматинской, Кызылординской, Актюбинской областях местами усилится ветер 15-22 м/с.

Днем местами в Мангистауской, Актюбинской областях сохраняется сильная жара, в Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается сильная, местами очень сильная жара.

В Мангистауской, Атырауской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 24°, частично облачно.

Погода в Астане днем 19°, частично облачно, кратковременные осадки.

Прогноз погоды на 26 июня.

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