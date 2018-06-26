На туркестанском участке возобновили строительство тоннеля на международном автобане

Подрядчик обещает сдать объект в эксплуатацию в мае 2019 года.

Спустя год полной заморозки в поселке Шакпак Туркестанской области наконец возобновили строительство тоннеля на международном автобане Западная Европа - Западный Китай, передает 24.kz.

На этот раз стратегический объект доверили азербайджанской компании, прежде с его строительством из-за финансовых трудностей не справились иранские специалисты. Новый подрядчик обещает сдать объект в эксплуатацию в мае 2019 года. Его запуск позволит увеличить ежедневный грузопоток почти на 10 тысяч автомашин. Строительство тоннеля идёт полным ходом. На объекте работают около 100 человек, в работах задействованы 20 единиц спецтехники. Срок службы подобных объектов - более 100 лет за счёт применения современных технологий и строительных материалов.

"Тоннель будет безопасным, требования предъявляются очень жёсткие: повышенный контроль за качеством. Здесь установят освещение, пожарную безопасность, видеонаблюдение, с двух сторон будут вертолётные площадки, где смогут приземляться воздушные борта в случае ЧП", - рассказал специалист Зеки Сатиджиоглы.

Такого длинного подземного путепровода в Казахстане не было. Протяженность двух веток больше полутора километров. Тоннель обеспечит безопасное передвижение транспорта через перевал Шакпак на границе Туркестанской и Жамбылской областей: зимой из-за снежных заносов там нередко полностью парализуется движение автотранспорта. Кроме того, удастся и увеличить товарооборот с соседними государствами, открыть объекты придорожного сервиса и создать новые рабочие места.

"На счет интенсивности - в дальнейшем увеличится, так как уже есть разница с предыдущим десятилетием, на данный момент она составляет 15 тысяч автомашин в сутки, при завершении дороги увеличится минимум на 5-10 тысяч", - отметил эксперт Данияр Камалов.

К маю строители обещают сдать объект в эксплуатацию. Таким образом туркестанский участок магистрали Западная Европа - Западный Китай будет полностью завершен.

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