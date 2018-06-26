В Казахстане учится 20 тысяч школьников с ослабленным здоровьем

Данная категория детей стоит на учете более чем в 1700 медицинских группах, работающих при школах.

Заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев ответил на депутатский запрос, касающийся охраны здоровья детей в образовательных учреждениях. Как выяснилось, в Казахстане медики зарегистрировали более 20 тысяч учащихся с ослабленным здоровьем, передает Zakon.kz.

Все школьники состоят на учете в 1762 специальных медицинских группах при школах. При этом дети специальной группы здоровья находятся на диспансерном наблюдении у врачей разных специальностей. Улучшать состояние учащихся планируется с помощью развития адаптивной физической культуры в системе среднего образования.

По статистике сегодня в организациях среднего образования функционируют 6 170 медицинских кабинетов, постоянный контроль за состоянием здоровья детей обеспечивают свыше 6 тысяч медицинских работников системы здравоохранения. 100% школьных медицинских работников имеют соответствующее медицинское образование, 95% имеют сертификаты о подтверждении квалификации.

Более того, по словам Досаева, обеспеченность школьных медицинских кабинетов медицинским оборудованием составляет 87,8%, медикаментами – 93,2%. При этом все медицинские кабинеты получили лицензию на ведение медицинской деятельности.

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