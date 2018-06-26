Гражданку Германии жестоко изнасиловали в Москве

Женщина обратилась с официальным заявлением в полицию.

Гражданка Германии заявляет об изнасиловании в Москве у памятника Пушкину, сообщает vistanews.ru.

34-летняя немка утверждает, что 24 июня рано утром на нее напали, нанесли телесные повреждения, а затем изнасиловали.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту. Женщину допросили, а также отправили на осмотр к врачам. Также на данный момент начат поиск предполагаемых злоумышленников, а также выясняются причины и обстоятельства происшествия.

С какой целью немка прибыла в российскую столицу - не уточняется.

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