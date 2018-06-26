Социально-экономическое развитие Казахстана дестабилизирует теневая экономика

С каждым годом увеличивается число преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов.

Несмотря на то, что масштабы теневого сегмента казахстанской экономики прямо оценить очень сложно, косвенные параметры говорят о том, что объем неформального сектора в Казахстане достаточно велик, сообщает Zakon.kz.

В статье руководителя отдела «Центр по приему и обработке информации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и налоговой регистрации» УГД по Алатаускому району г. Алматы А. Кайнарбаевой определены важнейшие причины существования теневого сектора в Казахстане, уклонения от налогов и систематизированы основные направления борьбы с теневыми оборотами.

К условиям, дестабилизирующим социально-экономическое развитие Казахстана, относится теневая экономика, ее расширение ведет к диспропорциям и разрушению связей между государством и личностью.

Уклонение от уплаты налогов представляет собой форму понижения налоговых и иного рода платежей, при которой налогоплательщик в умышленном плане или неосторожно будет избегать уплаты налога или уменьшать размер своих налоговых обязательств с нарушением существующего законодательства. Уклонение от уплаты налогов – явление, в объективном плане имеющее место в любой стране мира при любых, даже самых льготных, экономических реалиях.

В области экономики сформировались теневые финансовые группы, которые представляют собой хозяйствующие структуры, имеющие в качестве покровителей различные органы государст¬венной власти, распоряжающиеся крупным капиталом, осуществляющие огромную предпринимательскую (прежде всего коммерческую) деятельность.

Теневая экономика вызывает экономические деформации, ухудшает качество государственного регулирования, искажает связи между государством и хозяйствующим субъектом, снижает реакцию хозяйствующего субъекта на «сигналы» социально-экономической политики. Также искажаются связи и между хозяйствующими субъектами. В результате складываются квазирыночные отношения в экономике.

Теневая деятельность возникает из-за нерациональной структуры отношений собственности, когда трансакционные издержки обмена легально зафиксированными правомочиями становятся большими, т.е. препятствуют эффективному их распределению.

На фоне существующего экономического кризиса и падения цен на нефть, средства от продажи, которой составляют львиную долю доходной части бюджета Казахстана, поиск резервов для пополнения казны становится все актуальнее изо дня в день. Для определения резервов в первую очередь нужно понять, что необходимо сделать для стимулирования роста производства товаров и услуг, каким образом достичь максимального вывода предпринимателей из тени и обеспечить их переход из ненаблюдаемой экономики в официальную.

При общей тенденции снижения деловой активности в бизнесе, будут снижаться и налоговые поступления, что соответственно приведет к снижению государственных расходов. В конечном счете, государство будет вынуждено увеличить налоговые ставки, что в свою очередь приведет к большему стремлению ухода бизнеса в «тень».

Причины роста теневых оборотов, преобладание тех или иных факторов способствующих уходу предпринимателей в «тень» различны от страны к стране. Это зависит от уровня социально-экономического развития и политической ситуации в государстве. В свою очередь, институциональное обеспечение, законодательное регулирование, мероприятия противодействия теневой экономике в какой-то степени определяют ее отраслевую структуру, которая соответственно должна быть учтена при определении уровня теневой экономики в стране. Доля теневой экономики в объеме ВВП за 2010 – 2017 годы представлена на рисунке.

Доля теневой экономики в объеме ВВП за 2010 – 2017 годы, в %.

Хозяйствующий субъект теневой экономики, имея экономию за счет сокращения издержек цены подчинения закону, не устраняет полностью издержки. Но он несет издержки другого вида, так называемую «цену нелегальности».

В настоящих реалиях имеют место нарушения налогового законодательства в Республике Казахстан. С каждым годом увеличивается число преступлений, которые связываются с уклонением от уплаты налогов. Но, их высокая латентность (скрытая форма) и низкое раскрытие информации будут приводить к тому, что не все лица, которые совершают такого рода нарушения, несут ответственность.

«Уклонение от уплаты налогов», «избежание налогов», «обход налогов» и т. д. - это то, что называется в прессе, в официальной и публицистической литературе, явлением, которое сложилось вместе с разрушением советской системы экономики.

Именно с возникновением первых кооперативов и небольших частных предприятий бизнесмены и консультанты, которые осуществляли интеллектуальную поддержку бизнеса, впервые начали серьезно говорить об уклонении от уплаты налогов в качестве нового требования времени.

Уклонение (уход) от уплаты налогов в общей значимости данного слова можно назвать определенным целевым действием налогоплательщика, которые дают возможность последнему избегать или в определенной мере понизить его обязательные платежи в бюджет.

Данные действия характеризуются следующими обязательными признаками: во-первых, необходимыми действиями налогоплательщика и, во-вторых, их акцент делается на сокращении суммы налоговых вычетов.

Другими словами, субъект исследуемых отношений должен действовать преднамеренно, заранее зная природу их действий, желая возникновения определенных последствий и в сознательном плане признавая их.

Формы уклонения от уплаты налогов различаются по своему правовому характеру и довольно многочисленны.

Но, объединяя их в конкретные группы согласно от характера и системы действий налогоплательщика, можно сказать, что уклонение от уплаты налогов производится в трех основных формах:

- прямое уклонение от уплаты налогов;

- обход (уклонение) от налогов;

- уклонение от уплаты налогов без нарушения законодательства (налоговое планирование, оптимизация налогов).

Прямое уклонение (уход) от уплаты налогов является формой уменьшения налогов и иного рода платежей, в которых налогоплательщик намеренно и незаконно понижает сумму налогового обязательства.

Уклонение от уплаты налогов производится налогоплательщиком, совершившим налоговое правонарушение или преступление, то есть прямым нарушением налогового законодательства.

Действия налогоплательщика в итоге уклонения от уплаты налогов являются незаконными с самого начала. Они могут направляться как на уменьшение суммы уплаты налога, который подлежит уплате в казну, так и на неуплату налога в целом.

Теневая экономика приобретает системный характер и огромные масштабы, превращаясь в стабильный и устойчивый элемент всей экономики. Она проникла в политическую, экономическую, социальную, правовую сферы общества. Происходит институциализация и структуризация теневой экономики. Если хозяйственная деятельность в легальном режиме осуществляется в рамках правового поля, то в неофициальном – по фиктивным договорам, оплачивается наличными (или бартером), в криминальном – оборотом оружия, наркотиков и других законодательно запрещенных видов деятельности.

Теневая экономика в настоящих реалиях является основной из главнейших проблем в нашем государстве, так как она имеет системный характер, воздействуя на решение множества социально-экономических проблем. В итоге этого проблемы теневого бизнеса в настоящих реалиях являются предметом исследования экономистов, юристов, социологов, а также общественных деятелей. Противодействие росту теневой экономики, которая угрожает национальной безопасности Казахстана, должно охватывать все уровни управления народным хозяйством, пронизывать взаимоотношения общества, государства и экономики в общем и являться предметом научных исследований.

В Комплексном плане противодействия теневой экономике в Республике Казахстан на 2018- 2020 годы к основным направлениям Плана отнесено следующее:

1. Общесистемные меры: борьба с уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей, развитие безналичных платежей, эффективное управление государственными финансами, совершенствование бизнес-среды, совершенствование оценки теневой экономики с учетом мировой практики.

2. Сокращение теневого производства в отраслях экономики с наибольшей долей теневой экономики: торговля, сельское хозяйство, транспорт, операции с недвижимым имуществом, промышленность.

В свою очередь в Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы не отражен аспект влияния теневых процессов на уровень коррупции.

Таким образом, уклонение от налогов в любом государстве считается отрицательным явлением. На макроуровне оно будет приводить к недополучению средств в бюджет для финансирования расходов, в связи, с чем необходимо вводить новые налоги либо повышать ставки существующих налогов и сборов.На микроуровне неплательщики налогов оказываются в более выгодном положении в сопоставлении с законопослушными плательщиками, а в итоге этого могут провоцировать других субъектов экономической активности на похожие действия. В итоге данного обстоятельства необходимо вырабатывать, предпринимать и в постоянном плане совершенствовать меры по борьбе с незаконной неуплатой налогов, что даст возможность повысить доходную часть бюджета, а, значит, и реализацию всех функций государства в полнейшем размере.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!