Тройное столкновение парализовало движение на пр.Рыскулова в Алматы

Пострадал один человек.

В Алматы на пр.Рыскулова, перед ул.Жансугурова, столкнулись три авто, передает Zakon.kz.

Со слов очевидцев, Volkswagen Passat и ГАЗель двигались в восточном направлении. За ними ехал грузовик Foton. И в какой-то момент ГАЗель перестроилась перед "китайцем", который врезался в нее сзади. От удара ГАЗель отбросило в Passat.

Кабину Foton в результате столкновения сильно искорежило, водителя зажало. Мужчину достали из авто и госпитализировали.

Из-за аварии на пр.Рыскулова в обоих направлениях образовалась пробка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!