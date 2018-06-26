Тройное столкновение парализовало движение на пр.Рыскулова в Алматы
Пострадал один человек.
Фото : zakon.kz26 июня 2018, 11:15
В Алматы на пр.Рыскулова, перед ул.Жансугурова, столкнулись три авто, передает Zakon.kz.
Со слов очевидцев, Volkswagen Passat и ГАЗель двигались в восточном направлении. За ними ехал грузовик Foton. И в какой-то момент ГАЗель перестроилась перед "китайцем", который врезался в нее сзади. От удара ГАЗель отбросило в Passat.
Кабину Foton в результате столкновения сильно искорежило, водителя зажало. Мужчину достали из авто и госпитализировали.
Из-за аварии на пр.Рыскулова в обоих направлениях образовалась пробка.
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