Тенге возвращает позиции
В обменниках доллар покупают/продают за 338,5-339,3 тенге, евро - за 397-399 тенге, рубль - за 5,38-5,43 тенге.
Фото : kursiv.kz26 июня 2018, 11:41
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 338,88 тенге. Объем торгов - 29,95 миллиона долларов. В понедельник, 25 июня, стоимость одного доллара составляла 339,38 тенге.
Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 338,5-339,3 тенге, евро - за 397-399 тенге, рубль - за 5,38-5,43 тенге.
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