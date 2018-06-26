Тенге возвращает позиции

В обменниках доллар покупают/продают за 338,5-339,3 тенге, евро - за 397-399 тенге, рубль - за 5,38-5,43 тенге.

Фото : kursiv.kz

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz. Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 338,88 тенге. Объем торгов - 29,95 миллиона долларов. В понедельник, 25 июня, стоимость одного доллара составляла 339,38 тенге. Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 338,5-339,3 тенге, евро - за 397-399 тенге, рубль - за 5,38-5,43 тенге.

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