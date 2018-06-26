Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тенге возвращает позиции

В обменниках доллар покупают/продают за 338,5-339,3 тенге, евро - за 397-399 тенге, рубль - за 5,38-5,43 тенге.

Фото : kursiv.kz26 июня 2018, 11:41

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 338,88 тенге. Объем торгов - 29,95 миллиона долларов. В понедельник, 25 июня, стоимость одного доллара составляла 339,38 тенге.

Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 338,5-339,3 тенге, евро - за 397-399 тенге, рубль - за 5,38-5,43 тенге.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты