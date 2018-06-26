Правительство ознакомилось с мероприятиями по развитию Астанинской агломерации

На реализацию плана мероприятий было предусмотрено из республиканского бюджета - 51,5 млрд тенге, из средств местных бюджетов - 771,3 млн тенге.

Реализацию Межрегионального плана мероприятий по развитию Астанинской агломерации до 2020 года рассмотрели на заседании правительства РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов, в целях формирования Астанинской агломерации как долгосрочной точки роста Казахстана постановлением правительства принят Межрегиональный план мероприятий по развитию Астанинской агломерации до 2020 года.

«Планом мероприятий предусмотрена реализация 82 мероприятий. Основными исполнителями по 29 мероприятиям являются центральные госорганы, по 53 мероприятиям - акиматы города Астаны и Акмолинской области», - сказал он.

По его словам, план мероприятий предусматривает реализацию трех основных задач.

«Первое. Территориальное и институциональное развитие агломерации. В рамках первой задачи разработан и утвержден градостроительный планировочный документ - Межрегиональная схема территориального развития Астанинской агломерации. Внесены изменения в программы развития города Астаны и Акмолинской области на 2016-2020 годы в части агломерационного развития. Постановлением правительства принята Программа развития регионов до 2020 в новой редакции, в которой проведен анализ по основным критериям развития агломераций (демографическая емкость, логистический потенциал, экономический потенциал, административный статус), в том числе определена 1,5-часовая изохрона транспортной доступности Астанинской агломерации», - отметил замглавы ведомства.

В 2014 году Министерством нацэкономики разработаны рекомендации по определению границ агломераций. Рекомендации согласованы с акиматами регионов, и одобрены на Научно-техническом совете.

«Подписан Меморандум между акиматами города Астаны и Акмолинской области о совместной деятельности по развитию Астанинской агломерации. В целом из 10 запланированных мероприятий первой задачи исполнены и сняты с контроля 9 мероприятий, на исполнении остается 1 мероприятие», - пояснил Р. Даленов.

Вторая задача заключается в экономическом позиционировании Астанинской агломерации на республиканском и региональном рынках.

«Экономической специализацией Астанинской агломерации является предоставление финансовых, высокоспециализированных медицинских, образовательных услуг мирового уровня, а также развитие высокотехнологичных производств. В рамках Госпрограммы «Цифровой Казахстан» разработана типовая концепция «Умных городов». Документ определяет основополагающие принципы, подходы, цели, приоритеты и задачи реализации технологий Smart City. Данный проект начал реализовываться, в первую очередь, в Астане», - проинформировал он.

В настоящее время в Астане создан медицинский кластер, в рамках которого функционируют 6 современных центров медицинских услуг. По данным МНЭ РК, в целом из 10 запланированных мероприятий второй задачи исполнены и сняты с контроля все 10 мероприятий.

«Третье. Инфраструктурное скоординированное развитие города-ядра Астаны, его пригородной зоны и зоны притяжения (влияния). Астанинская агломерация занимает выгодное географическое расположение, и постепенно становится крупным хабом, способствующим дальнейшему развитию транспортной системы всего Казахстана. Реализация таких крупных инфраструктурных проектов, как строительство автодорог: «Астана – Алматы», «Астана – Усть-Каменогорск», строительство нового аэропорта и железнодорожного вокзала направлены на дальнейшее развитие транспортного каркаса республики от столицы на периферию. В настоящее время в Астане городским акиматом совместно с китайским консорциумом реализуется проект LRT (легкорельсового транспорта) со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году», - сообщил представитель ведомства.

Также АО «НК «Қазақстан темір жолы» в 2015 году завершено строительство транспортно-логистического центра (ТЛЦ). Кроме того, в столице функционирует еще 4 ТЛЦ.

«В целом из 62 запланированных мероприятий третьей задачи исполнено и снято с контроля 51 мероприятие, на исполнении остается 9 мероприятий. На реализацию плана мероприятий было предусмотрено из республиканского бюджета - 51,5 млрд тенге, из средств местных бюджетов - 771,3 млн тенге. Из 48 мероприятий, требующих финансирования из бюджета на исполнении осталось 7 мероприятий на общую сумму 23,9 млрд. тенге. Оставшиеся затратные мероприятия реализованы и сняты с контроля. В настоящее время реализуются 10 мероприятий Межрегионального плана. Министерством совместно с заинтересованными госорганами и акиматами ведется постоянный контроль над реализацией мероприятий, предусмотренных в плане мероприятий», - уточнил Р. Даленов.

По его данным, в рамках поручения Главы государства, данного на совещании «О социально-экономическом развитии города Астаны» акиматом столицы разрабатывается Мастер-план города Астаны.

«По поручению Главы государства, данному на совещании по вопросам социально-экономического развития столицы от 5 апреля 2018 года, следует до конца 2018 года разработать долгосрочные стратегии развития крупных городов до 2050 года, в том числе города Астаны. Меры по развитию Астанинской агломерации, включая не снятые с контроля мероприятия Межрегионального плана мероприятий реализуются, а также будут синхронизированы и включены в планируемые к утверждению Мастер-план», - заключил вице-министр.

Ксения Давыдова, Астана

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