Проверку записей ЗАГСа онлайн запустили в Казахстане

Для оцифровки отсутствующих или исправления некорректных сведений достаточно отправить отсканированные копии документов через портал eGov.kz.

Сервис по проверке актовых записей физических лиц запущен на портале eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

Сервис позволяет гражданам оцифровать и проверить на актуальность архивные актовые записи по всем 7 событиям ЗАГСа (в том числе совершенным до 2008 года): рождение, смерть, заключение брака, расторжение брака, усыновление/удочерение, установление отцовства, перемена ФИО.

Теперь для оцифровки отсутствующих или исправления некорректных сведений достаточно отправить отсканированные копии документов через портал eGov.kz.

К примеру, при проверке актовой записи о рождении Ваших детей, в случае некорректно указанной записи в разделах, где представлены данные о ребенке (фамилия, имя, отчество, национальность, дата рождения, данные о матери и отце), появилась возможность актуализировать сведения, приложив сканированные копии документов.

Результатом оказания услуги является информация о статусе актуализации сведений ИС ЗАГС. Срок оказания услуги составляет 1 рабочий день, на бесплатной основе. Сервис расположен на главной странице портала электронного правительства.

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