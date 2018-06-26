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Проверку записей ЗАГСа онлайн запустили в Казахстане

Для оцифровки отсутствующих или исправления некорректных сведений достаточно отправить отсканированные копии документов через портал eGov.kz.

Фото : bnews.kz26 июня 2018, 11:53

Сервис по проверке актовых записей физических лиц запущен на портале eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

Сервис позволяет гражданам оцифровать и проверить на актуальность архивные актовые записи по всем 7 событиям ЗАГСа (в том числе совершенным до 2008 года): рождение, смерть, заключение брака, расторжение брака, усыновление/удочерение, установление отцовства, перемена ФИО.

Теперь для оцифровки отсутствующих или исправления некорректных сведений достаточно отправить отсканированные копии документов через портал eGov.kz.

К примеру, при проверке актовой записи о рождении Ваших детей, в случае некорректно указанной записи в разделах, где представлены данные о ребенке (фамилия, имя, отчество, национальность, дата рождения, данные о матери и отце), появилась возможность актуализировать сведения, приложив сканированные копии документов.

Результатом оказания услуги является информация о статусе актуализации сведений ИС ЗАГС. Срок оказания услуги составляет 1 рабочий день, на бесплатной основе. Сервис расположен на главной странице портала электронного правительства.


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