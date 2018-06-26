Рассмотрен законопроект по вопросам венчурного финансирования

В действующем законодательстве отсутствует ряд ключевых факторов, обуславливающих развитие рынка венчурного капитала в стране.

Комитет по финансам и бюджету Сената на расширенном заседании рассмотрел в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам венчурного финансирования», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Палаты.

Документ разработан во исполнение Послания Президента Н. Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Необходимость принятия закона связана с тем, что на сегодняшний день в Казахстане отсутствует системное регулирование рынка частного венчурного капитала, которое необходимо для развития венчурного (высокорискового) финансирования предпринимательства по разработке инноваций, в том числе путем трансферта из зарубежных стран. Отечественное законодательство по многим параметрам не отвечает общемировым правовым тенденциям регулирования рынков венчурного капитала, а также не содержит оптимальных законодательных механизмов развития частного венчурного финансирования.

Так, в действующем законодательстве отсутствует ряд ключевых факторов, обуславливающих развитие рынка венчурного капитала в стране, таких как:

- гибкое гражданское законодательство;

- наличие механизмов государственной поддержки, в том числе возможное государственное софинансирование венчурных проектов непосредственно и (или) через государственные институты развития;

- оценка эффективности государственных мер стимулирования венчурного финансирования с учетом специфики венчурной деятельности;

- свободная организационно-правовая форма образования и формирования венчурных фондов и других факторов.

Таким образом, на данный момент ведение венчурного предпринимательства в казахстанской юрисдикции является непривлекательным для потенциальных инвесторов.

Принятие законопроекта повлечет за собой формирование и совершенствование законодательной базы в сфере венчурного финансирования, что приведет к инвестиционному оживлению участников рынка частного венчурного финансирования и росту инновационной и предпринимательской активности.

Законопроект передан на рассмотрение Палаты.

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