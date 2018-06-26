В Удмуртии раскрыли убийство дальнобойщика из Казахстана

Обвиняемый задержан, судом ему избрана мера пресечения виде заключения под стражу.

Убийство дальнобойщика из Казахстана раскрыли в Удмуртии, подозреваемый задержан в Оренбурге, сообщают РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по республике.

По данным следствия, в апреле текущего года в правоохранительные органы Удмуртии обратились граждане Казахстана, заявившие о безвестном исчезновении 35-летнего родственника, который с напарником доставлял партию овощей на грузовом автомобиле в город Ижевск и не вернулся из рейса. По данному факту 30 мая было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе по линии Интерпола, в Москве был найден автомобиль потерпевшего. При его осмотре в кабине и багажном отделении обнаружены следы крови.

"В ходе следствия получена информация о нахождении подозреваемого в убийстве в городе Оренбурге. Вечером 18 июня он был задержан. В дальнейшем при проверке его показаний в акватории реки Майна на территории Ульяновской области обнаружен труп исчезнувшего водителя с признаками насильственной смерти. Следствием установлено, что убийство напарника обвиняемый совершил на территории Ижевска, после чего перевез труп в автомобиле в Ульяновскую область и скинул в реку с моста", — говорится в сообщении.

Обвиняемый задержан, судом ему избрана мера пресечения виде заключения под стражу.

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